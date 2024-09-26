100 kere penaltı

Galatasaray birçok iç saha maçında olduğu gibi oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakika da net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray, Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa vuruşu ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince PAOK'un orta sahası çöktü. Okan hoca sahada etkin kalmak adına oyuncu değişiklikleriyle doğru zamanda doğru hamleler yaptı. Galibiyetle başladı.İspanyol Hernandez sahada ve VAR da başarılı görevler yapan UEFA'nın deneyimli hakemi. Bu maça özenle seçilmiş bir atama. Topu oyunda tutma oyunu oynatma isteği yüksek disipline önem veren bir yönetim anlayışına sahip. PAOK, Chalov ile dakikada 28'de faul bekledi hakem vermeyince itiraz eden Ozdoev'e ve teknik direktör Lucescu'ya anında sarı kartlarını göstererek otoritesini gösterdi. 25. dakikada Otto arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi. VAR ile iletişim kurdu doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere verilmeliydi. Ülke futbolumuzda kaosun bitmesi, kalitenin artması ve başarısı için UEFA departmanından gelen eğitimcilerin el-kol ile yüze yapılması yasaklanmış hareketlerde aranan kriterleri, argümanları, uygulamaları doğru anlatmalı.