İptal doğru ama...

Trabzonspor'un rakip kaleye ilk yarıda sadece Banza ile bir şutu var o kadar. Bu kabul edilebilir bir performans değil. 35 yaşındaki Nwakaeme ye ümit bağlamak Şenol hocanın çaresizliği. Visca'nın cezalı Enis'in sakatlığı ön bölgede ciddi sıkıntı oluşturdu çok net görülüyor. Gaziantepspor daha istekli arzulu galibiyeti arayan taraftı. Şenol hocadan hep kesici oyunculardan oluşan takıma ikinci yarı önce Draguş ve Lundstram daha sonra Umut Bozok hamlesi geldi. Trabzonspor atakları başladı. Oyun hareketlendi. Volkan Bayarslan'ın temposu da ilk yarıdaki vasat futbola uydu. 13'te NDiaye ceza alanına yakın bölgede Okay'ın şutunu kolları açık genişleyerek elle engelliyor. Net sarı kart ve frikik olmalıydı. Topu kazanan Gaziantep atağa kalktı 70 metre topu sürdüler. Trabzon ceza alanına girdiler bu kez hakem oyunu durdurdu. Bu yorum ve uygulama Bayarslan'ın kalitesine yakışmadı. 25'te Kozlowski ile penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğru. 30'da Eren'in yüzüne gelen topta hakemin oyunu durdurmadı sporcu sağlığı açısından doğruydu. Maçın önemli kararı 60'taydı. Trabzonspor'un Banza ile attığı gol öncesi kazanılan topta Malheiro rakip Sorescu nun yüzüne elle-kolla yapılması yasaklanmış müdahalede bulunca VAR müdahalesi geldi. Hakem izledi ve gol iptal edildi. Malheiro ya sarı kart çıktı.Doğru uygulamaydı. Ancak Volkan Bayarslan bu pozisyonda sahada faulü ve sarı kartı tespit etmeliydi. Tespit edemeyişi VAR müdahalesini getirdi ve tartışma ortamı yarattı. Selçuk İnan tepkiler yüzünden 73'te ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakemler gerekeni yapmadı. Futbolu iyi bilen proaktif ve dinamik hakemlik yaptığı pek çok maçını izlediğimiz derbiler yöneten deneyimli Bayarslan'ın bu maçtaki performansı istenilen seviyede değildi.