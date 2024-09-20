Deneyimsiz hakem

Maç başında eski başkan rahmetli Şamil Ekinci ye yapılan saygı duruşu ve alkışlarla uğurlanması Trabzon futbol ikliminin kültürü değerlerine sahip çıkışı muhteşemdi.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen sahada çok koşuyor atletik bir hakem.

Ancak bu atletik yapı pozisyon çözümlerinde yeterli olmuyor doğruları VAR'a bırakmadan kendisi çözmeli.

Kayserispor lehine verilen penaltıyı kendisi vermeliydi. Denswil geç kalıyor topla oynayan Cardoso'nun ayağına vuruyor net penaltı. VAR devreye giriyor çok uzun bir inceleme sonrası hakemi izlemeye davet ediyor ve doğru penaltı kararı geliyor.

20'de Cardoso nun Draguş'a kontrolsüz girişi net sarıydı vermedi.

Aynı Cardoso 54'te sarı gördü.

68'de Trabzon golünde Poyraz ofsayt iptal doğru. Pozisyonun başlangıcında Nwakaeme'nin Gökhan'ın yüzüne sol dirsek teması minimum sarı kart olmalıydı hakem veremedi. UEFA standardı bu tür temaslarda eğer kan varsa sarı kesin eğer hareketi silah gibi kullandı diyorsan net kırmızı olmalı diyor.

70'te Cihan'ın pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi devam kararı doğruydu.



73'te Gökhan hakemin eline vuruyor hakeme temas sarı kart hakemin eline böyle vurursan kartın rengi kırmızı olur ama hakem sarı kartla olayı geçiştirdi. Burada Gökhan'a kırmızı kart çıkmalıydı. Bu pozisyonda Nwakaeme yi tutarak durduran Bourabia'ya çıkan sarı kart ise doğruydu.

68'de hakeme güvenini ve saygısını yitiren Gökhan kendi kararlarını kendi vermeye başlayınca 73'te sarıyı gördü 86'da ikinci sarıdan ihraç oldu ki bu ihraç doğruydu.

Bu pozisyonda oyunun başlamasını provoke eden Nazon'a çıkan sarı doğru hakem daha proaktif davranıp bu duruma müdahale etmeliydi geç çıkan bir sarı oldu oyun gerildi. Hakemin zorluk derecesi yüksek maçlar için daha çok deneyime ihtiyacı var Trabzonspor'un beraberlik golünde ofsayt yok.