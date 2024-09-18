Gol iptal edilmeli

Galatasaray derbi öncesi minimum performans maksimum puan anlayışıyla yorulmadan galibiyet aldı. Ülke futbolumuzda 4 büyüklerle Anadolu takımları arasında güç, makas aralığı çok açıldığı için az farklı mağlubiyetler başarı gibi gözükmeye başladı. Maçın hakemi Cihan Aydın bu cumartesi günü evleniyor düğünü var. Şimdiden kendisine mutluluklar dilerim. Ama o sahadaki performansı ile futbolseverleri mutlu etmedi. İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ye sormak gerekiyor; 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi? Hakemliği yönetenler bu işi nasıl böyle hafife alabiliyorlar, nasıl bir düşüncesizliktir anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray'ın ilk golü öncesi Barış Alper, sağ kolu ile topla oynuyor ve bu temasla topu önüne alıyor vuruyor gol atıyor.

Pozisyon net elle oynama olduğu için golün iptali gerekiyor. Bu tür maçlar minimum 17 kamera açısı ile veriliyor maşallah VAR hakemi ışık hızıyla tüm açıları izlemiş olmalı ki golü geçerli sayıyor ve oyun 50 saniye sonra başlama vuruşuyla başlıyor. Olacak iş değil! Ligin kaderiyle oynamayın. 38. dakikada Barış Alper ofsayt doğru. Pekiii Saborit'e Barış'ın kafasına gelen ayağı kontrolsüz hareket dolayısıyla neden sarı çıkmıyor? Hakemler için en önemli konu doğru yer alabilmek pozisyona yakın olacağım diye topun önünde kalınca 42. dakikada top kendisine çarptı. 58. dakikada Galatasaray penaltı beklediği pozisyonda Kaan Ayhan'ın şutu Ertuğrul'un sırt-omuz bölgesinden kornere çıktı. Penaltı olmaz. 75. dakikada Barış asist yaptığında Batshuayi topun gerisinde gözüküyor. Ofsayt yok. Gol nizami. Hakemin bir kez daha eşleştirerek izlemesinde fayda var; 47. dakikada Muslera lehine verdiğin faul ile 55. dakikada Gaziantep kalecisi Dioudis lehine vermediğin faul arasında ne fark var?