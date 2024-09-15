40 yıllık G.Saraylı Victor Osimhen

Rizespor bu sezon ilk defa beşli savunma ile oyuna başladı. Bu savunma anlayışı evinde Fenerbahçe'ye 5 gollü mağlup oldukları maçtan İlhan Palut'un etkilenip dersler çıkardığı "savunma güvenliği önceliğimizdir"düşüncesini akıllara getirdi. Ama yine başarılı olamadı. Defans arkasına atılacak uzun toplarla Sowe ve Akintola ile golü aramak maça başlarken futbol adına küçülmek demektir. Galatasaray hızlı ve iyi başladığı maçta ilk 25 dakikada duran iki toptan benzer iki gol bulunca rahatladı. İlk yarı Rize yarı alanında tek taraflı tek kale oynanan bir maç oldu. Rizespor rakip ceza alanına ilk defa ilk yarının uzatma dakikalarında girebildi. Osimhen çok istekli rahat arzulu sanki uzun yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi.Tribünlerin kabulünü ve desteğini aldı. Oyununun başından itibaren maç kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray ikinci yarıya hızlı ve golle başladı. Rizespor beşli defansı bıraktı sahaya yayılmaya başladı ama nafile maç zaten üçüncü golde bitmişti. Okan Buruk önümüzdeki hafta maç trafiğini düşünerek doğru zamanda 4 oyuncu değiştirerek doğru hamle yaptı. Oyundan çıkana kadar Sara sahanın en iyisiydi Galatasaray 5-0 lık farklı ve haklı bir galibiyet aldı.

Maçın tecrübeli hakemi Arda Kardeşler ülke hakemliğimizin içinde bulunduğu iklimden belli ki çok etkilenmiş. Oldukça gergindi. Bu iklimde maçı yönetebilmek kolay değil. Bizim iklimimizde hakemlik sadece sahada olmuyor. Saha dışı da çok önemli. Hakemin karmaşık haz ve korku duygularının içinde olduğu yüzüne yansıyordu. Bu gerginliği sahada yer almasına engel olduğu için pozisyonların içinde kalıyor. 13. dakikada top Rizesporlu oyuncudan çıktı çözemedi ve tacı Rizespor attı. 19. dakikada pozisyonun içinde kaldı kaçamadı sırtına top yedi. FIFA hakemine yakışmayan bir durum oldu. 77'de Rize penaltı bekledi. Abdülkerim in kolu kapalı penaltı olmaz. Bu açık pozisyonda bile hakem kolayı seçip elini kulağına götürerek VAR ile temas sağladığını noter tasdiki aldığını göstermeye çalışıyor. Ucuz şovlar… Beyin travmasından dolayı yapılan 6. değişiklik müsabaka talimatımızda henüz yok. Büyük sıkıntı.