Kırmızıyı kaçırdı

Valkanis forvet hattına önlem almak yerine öncelikle savunma hattında Semih- Gravillon ikilisine önlem almalıydı.

Bu uyumsuzluğa 16 yaşındaki genç kaleci Deniz in de acemiliği eklenince defans arkasına atılan bütün uzun toplar tehlike yarattı.

Galatasaray'da Abdülkerim'in golü aldatmasın her geçen gün daha da ağırlaştığı görünüyor.

Barış ın golünde Kerem Aktürkoğlu nun asisti ve sonrasında Mertens'in golü muhteşemdi. Sakatlanarak oyundan çıkan İcardi'ye geçmiş olsun.

Kadir Sağlam maçın başlarında "Ben basit temaslara faul vermem" diyerek ortaya hakemlik karakterini koydu. Arkasında sağlam durdu.

Oyuncular bir daha hakemle oynamadı.Fakat daha sonra dağıldı.

VAR'dan gelen ilk penaltı doğruydu, ikincisi ise çok basitti. Galatasaray'ın penaltısında ise FIFA hakeminin direkt kırmızıyı görememesi rezaletti.

2. dakikada Kerem Demirbay'ın kafasından sekti hemen yanında bulunan aynı topa hamle yapan Torerira'nın eline çarptı. Devam kararı doğruydu.

40. dakikada Tayfun'un kontrolsüz hareketi sarı kart sınırını zorlayan bir pozisyon. Oyuncu sağlığı,sakatlığı olarak baktığımızda bu tür faullerin hakemler tarafından kırmızı kart olarak değerlendirilmesi daha doğru olur. VAR niye devreye girmez anlayamıyorum.

64. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda ceza alanı içinde Abdülkerim sol eline gelen topta VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru. 77. dakikada Jelert 'in rakip ile ikili mücadelesine verdiği penaltı hakemin yorumu! Basit bir penaltı. VAR devreye girmez çünkü temaslı ikili mücadele.

85'te Yunus'un iki elle itilmesi Galatasaray lehine penaltı olmalıydı.

88'de verdiği penaltı doğru ama kart kırmızı olmalıydı. Bu VAR müdahalesi hakemin puanını düşürdü.