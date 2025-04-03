En kötü F.Bahçe

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yaptığı en kötü maç başlangıcıydı. O kadar gereksiz top kayıpları yaptılar ki… İnanın böylesi amatör kümede olmaz! Bırakın atak yapmayı kendi sahalarından bile çıkmakta zorlandılar. Buna karşın Galatasaray karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarı 4-5 farklı öne geçebilecek pozisyonları da buldu. Kimisi beceriksizlikten kimi de şanssızlıktan gol olmadı. Kullanılan kornerleri inanın sayamadım.



Kendi saha ve seyircin önünde bu kadar kötü oynamaya hakkın yok arkadaş! İlk yarının sonunda ilk kez Galatasaray kalesine gittin. O da gol oldu. Buna karşın rakibine 45 dakikada 2.24 gol beklentisi vermişsin.



Mourinho bir süredir oynamayan Çağlar'a sırf Barış Alper'le "dövüşebilsin" diye görev verdi. Ancak Barış neredeyse her pozisyonda Çağlar'ın üstünden geçti. Sarı- lacivertliler ikinci yarı biraz toparlar gibi görünsede Kostiç ve Oğuz'un kanatları işlemeyince topu ileri taşımakta zorlandı. Hele Talisca'ya ne demeli? Kullanıp posasını Fenerbahçe'ye yollamışlar. Fizik yetersizliği bir yana topa vuracak hali kalmamış!



Bu kadar kötü oyunla turun geçilmesi zaten mümkün değildi. Galatasaray takımı haklı bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Mourinho geldiğinden beri İstanbul derbilerini kazanamadı. Bu şekilde devam ederse şampiyon olacağını mı zannediyor? Çok zor...