Şimdi bekle!

Bodrum maçı tahmin ettiğimden çok daha kolay oldu. Son 6 haftayı gol yemeden sadece bir beraberlik ile bitiren Bodrum, Fenerbahçe karşısında direnemedi bile... Mourinho milli takımda mükemmel performans gösteren Oğuz ve İrfan Can Kahveci'yi birlikte oynatarak adeta ödüllendirdi. Sanki artık Dzeko- Tadiç ikilisini yedek kuvvet olarak kullacak gibi... Lakin Talisca'nın gelişinin En-Nesyri'yi geriye götürdüğünü söylemek gerek. Bunun sebebi Talisca'nın Dzeko'nun aksine daha çok golü düşünmesi. Dzeko çoğu zaman bağlantı oyuncusu gibi oynarken ve sürekli pas opsiyonu kovalarken; Talisca topu aldığında kaleyi yokluyor. Bu durum ceza sahası içinde pas almaya alışmış En-Nesyri'nin etkisiz kalmasına yol açıyor.

Bodrum kalecisi Rüzgar'ın ilk kez bir Süper Lig maçına çıktığını hatırlayalım. Daha geçen hafta Fenerbahçe'nin yıldızlarını televizyondan izlerken bir anda onları karşısında görüverdi. Ben genç kardeşimize destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Zira hiç kolay değil... Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu hafta kazanmak önemliydi. Çünkü Fenerbahçe uzun bir süredir bu virajları dönemiyor. Kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyeceksin. Tabi hafta içi oynanacak bir de Galatasaray kupa maçı var. Sizce de artık Mourinho'nun derbi kazanma zamanı gelmedi mi?