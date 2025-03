Henüz bitmedi

Henüz maçın başında Szymaski'nin gereksiz ve ukalaca hatasıyla geriye düştük. Her futbolcuya öncelikli olarak kendi ceza sahası içinde çalım atmaya çalışmaması, topu eveleyip gevelememesi öğretilir. Bu seviyede bir oyuncu bu hatayı yapmamalıydı. Fenerbahçe dün gece en çok Fred'i aradı. Onsuz orta saha öylesine boş kaldı ki; Rangersli oyuncular verkaç yaparak kolayca ceza sahamıza geldiler. Üzerine bir de Fenerbahçe atakları tamamlayamayınca hızlı kontra ataklarla etkili oldular. Mourinho ikinci yarı bu sıkıntıları gördü ve 4'lü savunmaya geçiş yaptı. Ancak yine rakibin hızlı çıkışlarına bir türlü engel olamadı. İki kritik VAR kararıyla 2 farklı geriye düşmekten kurtulsa da Rangers'in 3. golü turu sıkıntıya soktu. Amrabat takımın tek ayakta kalan ismiydi. Her yere koştu her açığı kapatmaya çalıştı. Mourinho gibi bir tecrübenin gözünü karartıp, böyle hızlı rakip karşısında bütün hücumcularını oyuna almasına çok şaşırdım. Sonuçta rövanş maçı olacak. Topunu, tüfeğini artık her şey bitme noktasına geldiğinde kullanacaksın. Çok hücum oyuncusunun sahada olması çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Ama yeme ihtimalinin çoğaldığı anlamına geliyor. Ben hala turdan ümidimi kesmedim. İskoçyadaki karşılaşmada hem Fred hem de Osayi Samuel olacak. Orta sahası daha derli toplu bir takımla turu geçebiliriz. Zira Rangers'ın tek özelliği yaptıkları hızlı çıkışlar. Yoksa inanın Fenerbahçe'nin kalibresinde değiller.