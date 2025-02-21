Yola devam

Pazartesi günü ligin kırılma maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadro aslında Mourinho'nun Avrupa ne kadar çok değer verdiğinin göstergesi… Bu turnuvaları ondan daha iyi bilen var mı? Sonuç olarak Avrupa'nın 3 farklı organizasyonunda da kupa kaldırmış tek teknik direktör… Fenerbahçe maça çok iyi başladı hemen golüde buldu. Lakin tribünlerde çıkan hadise ve hakemin içeri girmesi sarı- lacivertlilerin ayarlarını bozdu. O dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin kalesine dahi gelemeyen Anderlecht takımı oyuna ortak oldu. Mou'nun en beğendiğim yönü oyunu iki yönlü düşünmesi… Portekizli Fenerbahçe'ye durum oyunu oynamayı öğretti. Bu oyun özellikle Avrupa maçlarında çok işe yarıyor. İstediğini almak için sahaya çıkan Mou istediği turu alarak İstanbul'a dönüyor. Fenerbahçe an itibarıyla Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı… Vallahi yapılan transferlerle ve takımın başında Mourinho olduğu için başka hayaller kuruyor insan… Daha erken goller bulup bazı oyuncular dinlendirilebilirdi. Ne yazık ki bu mümkün olmadı.

Böyle genç ve dirençli rakipler karşısında Dzeko ve Tadiç çok yaşlı kalıyor. Maçın belli bölümlerinde takımı eksik oynattılar diyebiliriz. Bu durumları Süper Ligde idare edilebilir ama Avrupa'da olmuyor. Osayi- Samuel'de de inanılmaz bir düşüş var. Sözleşme dolayısıyla oynamıyorsa hemen gönderin gitsin. Zira bu kafa karışıklığıyla işe yaramaz. Son olarak sadece maçın değil turun yıldızı genç Yusuf Akçiçek oldu. Maşallah diyelim nazar değmesin. Anderlecht'i iki maçtaki müthiş performansı ve golleriyle eleyen isimdi.