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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Hayal kurduran takım
Emre Bol

Emre Bol

14 Şubat 2025 | Cuma

Hayal kurduran takım

Fenerbahçeli taraftarların uzun bir aradan sonra rahat bir şekilde izlediği bir karşılaşmaydı. Daha ilk maçtan turun kapısının ardına kadar açıldığını söylemek gerek. Artık Mourinho oyununu biliyoruz. Özellikle sol kanatta alternatifsiz kalmak çok zorlamıştı. Şimdi ise listeye yeni yazılan Kostic ne kadar doğru bir tercih yapıldığını gösterdi. Maçın başından sonuna o kadar çok gidip geldi ki inanın izlerken yoruldum. Savunma hattı artık güven veriyor. Hem Skriniar'ın gelmesi hem de Yusuf'un mükemmel performansıyla rakibe doğru düzgün pozisyon verilmedi. Yusuf Mourinho'nun dediği kadar var. Uzun boyuna rağmen ağır değil ve temiz ayağı var. Oynadıkça, tecrübe kazandıkça farklı seviyelere çıkacak. En-Nesyri kafayla öyle bir gol attıki şapka çıkarılacak cinsten. Penaltı noktasının gerisinden mermi gibi vurdu. İnan elinle atsan oraya gitmez. Son 10 yıldır Fenerbahçe'ye gelen en iyi santrfor… Ben artık turun geçildiğini düşünüyorum. Bu Fenerbahçe hayal kurduruyor. Devre arası yapılan takviyeler takımın çehresini tamamen değiştirdi. Mourinho'nun kontrollü oyunu Avrupa'da çok iş yapar. Unutulmasın Fenerbahçe son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Taraftarlardan bir isteğim var. Her takım oyuncularına gol şarkısı yapıyor. Siz neden En- Nesry Havayolları için bir şeyler düşünmüyorsunuz?

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Etiketler :
Mourinho, Skriniar, Fenerbahçe, Avrupa, Yusuf, Kostic, en, En Nesyri

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