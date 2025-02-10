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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Tilki Mourinho
Emre Bol

Emre Bol

10 Şubat 2025 | Pazartesi

Tilki Mourinho

Artık bu stoper sakatlıkları can sıkıcı bir hale gelmeye başladı.
Hepsini sadece şanssızlık olarak değerlendirmemek lazım.
Bazıları darbeye bağlı sakatlık olabilir ama çoğunluğu bence oyuncuların kendisine bakmamasından kaynaklı!
6 stoper birden sakatlandı.
Galatasaray derbisinde o mevkide büyük ihtimalle yine Amrabat olacak.
Mourinho iyi bir plan kurmuştu.
Kaleci İrfancan, Skriniar'a veriyor topu; o da çizgide bekleyen Oğuz Aydın'a... Sonrasında ya Talisca istasyon oluyor ya da uzun Tadic'e oynuyorlar. Top Tadic'in koşu yoluna bir kaç kez atılınca çok yoruldu. Bu yaştaki bir oyuncuya bu kadar çok uzun top atılmaz.
Dzeko ağır olmasına karşın harika bir ilk yarı çıkardı. Geriye gelip oyun bağlantısını sağladı, attığı kritik paslarla takımını pozisyonlara soktu.

Alanyaspor'un geçiş oyununu oynayabilecek çok sayıda futbolcusu var. Fakat Fenerbahçe yaptığı her atağı bitirince bunu yapmayı başaramadılar. Bitirmek deyince yanlış anlaşılmasın. Korner, aut, gol... Bunların hepsi atak sonlandırmaktır. Oğuz Aydın her maç pırıl pırıl parlamaya devam ediyor.
Alanya karşısında da hem defansta hem ofansta çok çalıştı. Mourinho acaba, "Neden Oğuz'u daha önce farkedemedim" diyor mudur?
Talisca henüz yüzde 25'iyle oynuyor. Ölüsü dahi bizim ligimize yetecek sanki! Biraz hareketlendiğinde katkısı artacak.
Mourinho'nun tek hatası yorulan oyuncuları çıkarmak için geç kalmasıydı. Lakin bir tilki gibi ilmek ilmek işlediği taktiği, rakibin maçı neredeyse pozisyonsuz tamamlamasını sağladı.

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Etiketler :
Oğuz Aydın, Galatasaray, Alanyaspor, Fenerbahçe, alanya, Mourinho, Tilki Mourinho, İrfancan, Tadic, Amrabat, Talisca

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