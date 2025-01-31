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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Sonu iyi olacak
Emre Bol

Emre Bol

31 Ocak 2025 | Cuma

Sonu iyi olacak

Özellikle gençlere bir lafım var. Kardeşlerim; parayla alamayacağınız tek şey varsa o da tecrübedir. Dzeko'ya, "dede" diyorsunuz ya… Kendi babanızı, dedenizi bir düşünün hele! Eskisi kadar atletik değiller elbette lakin nasıl doğruyu yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Dzeko da aynen böyle bir oyuncu… Önemli maçların, final maçlarının dibine vurmuş bir adam! İsmini yazarken yorulduğum takıma elenmek inanın Fenerbahçe'ye hiç yakışmazdı. Takım oyununu, disiplinli oyunu ve her daim topun arkasına geçerek oynamayı çok iyi beceren rakip karşısında mücadele etmek bizim ligimizin her ekibi için çok zor. Özellikle orta saha oyuncularıyla ilgili topu bir karış ileri atanı çok severim. Eskiden belki gençler hatırlamaz ama geriye pas vermek ayıptı, büyük eksiklikti. Zaman geçti, artık gerekeni yapan görev adamları geldi. Aslında çok eleştirmiyorum ama büyük takım topçusunun farklı olması gerektiğini düşünüyorum.

Kimleri kastettiğimi anlamışsınızdır! Bir Kuzey Avrupa takımına yüksek topla oynanmaz. Nasıl duran toplar bizim ülkemizin takımları için zayıflıksa, özellikle Kuzey Avrupa takımları için önemli bir avantaj… Tecrübesiz Yusuf Akçiçek, tecrübeli Djiku ve Çağlar'dan daha az hata yaparsa demek bazı şeylerde farklı kabahatler var. İsmini yazmayacağım hatta yazamayacağım rakiple berabere kalmak beni gerçekten çok üzdü. Sarı- lacivertliler play- off'a kendini attı. Bundan sonra yeni transferleriyle kupanın önemli favorilerinden biri haline gelecek. 24. olmak iyi değil ama devam etmek önemli. Bu kadar para harcayıp zoraki Avrupa yolunda olabilmek sıkıntılı bir durum. İnşallah sonrası harika olacak.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar

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