Uyutarak!

Bu oyuna, "kötü oyun mu" yoksa "balans oyunu mu" demek gerekir bilemedim. Mourinho'nun tamamen taktiksel ve oyun disiplinini bozmadan almak istediği 1 puan vardı. Bunu ben değil bizzat kendisi söylüyor aslında… İlk 24 için sadece 2 puan almanın yeterli olduğunu bizzat kendisi dile getirdi. Zaten sahadaki oyunda buna yönelikti. Top Fenerbahçe'deyken üçlü savunma, top rakibe geçtiğinde beşli bekledi, sarı- lacivertliler… Orta alanda Amrabat baskıya gidip, Fred serbest oynayınca anlaşamıyorlar dediğimiz ikili oldukça uyumlu göründü. Demek ki Fred'in geçen sezon olduğu gibi serbest bırakılması gerekiyor.

Maç başından sonuna Mou'nun istediği gibi oynandı. Karşılaşmayla ilgili en dikkat çekici şey Szymanki- Yusuf Akçiçek kanadı oldu. Genç Yusuf son derece iyi mücadele etti. Szymanski ise karşılaşmanın yıldızıydı. Sol kanatta şimdiye kadar birçok isim denedi, Mourinho… Ancak neredeyse hiç biri Szymanski etkisi veremedi. Bundan sonra Fenerbahçe'nin sol kanat rotasyonunda onun da ismi olacak. Hatta o bölgeye transfer yapılmazsa her türlü Maximin'den daha iyidir. Mourinho'nun özellikle Avrupa Ligi maçlarında taktiksel olarak ne kadar önemli işler yaptığını bir kez daha gördük. Savunmada bunca eksik varken, rakibini adeta uyutarak istediği 1 puanı hanesine yazdırdı. Son maçta alınacak 1 puan ilk 24 hedefine götürecek gibi görünüyor. Ama eksi olan averaj büyük sıkıntı… Zira ilk 24 için iş averaja kalabilir.