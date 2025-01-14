Olacak!

Fenerbahçe yarım puan bile kaybetmesinin şampiyonluğa havlu atacağı anlamına geldiği karşılaşmada zorda olsa kazandı. Dostlar ilk yarıda atılan golleri kimler attı? Savunmacılar! Peki, golleri kimler yüzünden yedi sarı- lacivertliler? Yine savunmacılar! Sizce burada bir sıkıntı yok mu? Golcüler atmalı, defanstakiler savunmalı… Öncelikle gol yememek önemlidir. Fenerbahçe'nin savunması da, golcüleri de rakibi Galatasaray'dan kötü. Sorunu anlamak için önce problemi çözmek gerekiyor. Mourinho bence ligin ilk yarısını boşa harcadı. Biz söyledik, yönetim söyledi lakin kafasının dikine gitti. Heyhat geçte olsa bazı şeylerin farkına vardı. Bu gecikmişlik sezonu kupasız kapatmaya neden olabilir.

Ancak Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerinin zaman tanınırsa çok iyi olacağına eminim. Artık zor da olsa çift forvet denemeleri bile onun ligimizi tanımaya başladığının göstergesi… Şampiyonluk oyunu bizim ligde biraz farklı oluyor. Öncelikle olarak önde oynamak, özellikle Anadolu takımlarını boğmak zorundasın. Son basın toplantısında Ali bey, "Mourinho ile konuştuk. Ligin böyle olduğunu bilseydim, transferleri farklı yapardım" dediğini söyledi. Demek ligin bugg'ını çözmeye başlamış. Fenerbahçe taraftarı sonsuz bir şekilde Mourinho'ya destek vermeli. Zira bu işin sonu iyi olacak. Belki yarın belki yarından da yakın!