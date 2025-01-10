Serçe parmağı

Yazmayı, yorumlamayı en sevmediğim maçlar; iki takım arasındaki kalite farkının çok fazla olduğu karşılaşmalar… Kasımpaşa'nın gençlerini tebrik ediyorum. Aradaki büyük farka rağmen harika bir tecrübe edindiler.

Hal böyle olunca Fenerbahçe adına değerlendireceğim sadece iki oyuncu öne çıkıyor.

Zira rakipleriyle üç aşağı beş yukarı aynı yaştalar. Yusuf Akçiçek ve Bartuğ'dan bahsediyorum elbette… Özellikle Yusuf'u gerçekten çok beğendim. Kendi yaş grubuna karşı ne kadar özellikli bir oyuncu olduğunu bizlere gösterdi. Attığı golde yaptığı birleşik hareketler, sahada nerede duracağını iyi bilmesi, ikili mücadelelerde yaptıklarıyla; ileride hayal ettiği kariyere ulaşabileceği yönünde sinyaller verdi.

Çok çalışacak, üzerine koyacak.

Asla ve asla, "ben oldum" demeyecek. Fenerbahçe gençlerine değer katan bir kulüp… Bartuğ için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk haliyle, şimdiki durumu aynı.



Oysa gelişim göstermesi gerekiyordu. Mourinho gibi bir hocayla, takımdaki yıldız ağabeyleriyle üzerine koymasını beklerdim. Çok çalışması lazım.

Ahh Cengiz ah… Ne beklentilerle transfer edildin? Sağ ayağının serçe parmağının parası edemeyecek, gençlerden kurulu bir takıma bile etkili olamadın. Gencecik çocuklara bile çalım atamadın. Bitiksin bitik!

Her şeye rağmen Kasımpaşa'nın gençlerine çokça gaza basmadan, onların moralini bozmadan, nazikçe yenmek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Böyle düşünceli, bir kulübün taraftarı olmak hakikaten gurur verici… Üzerlerindeki formanın ağırlığını taşıyamayanlara inat!