Dost muyum, düşman mı?

Fenerbahçe'nin stoperlerinin ne kadar eksik olduğunun çok net bir şekilde görüldüğünü karşılaşmaydı. O kadar çok adam kaçıran, o kadar çok yanlış pozisyon alan bir takımın şampiyon olma ihtimali ne kadar?



Golcün atar, savunman bu kadar az tutarsa zor şampiyon olursun!

Maçlar kazanmana karşın… Kartları bulaştırmak istemiyorum ama Szymanski'ye, Claro'nun yaptığı net kırmızı kart!



Eyüpspor'la dövüşemezsen kiminle kavga edip şampiyon olacaksın? Çok ama çok zor… Hep söylediğim, hep dillendirdiğim bir konu var. Sen sıra takımlarını yenemezken rakibin seni rahat rahat yeniyor. Bu da senin kurduğun takımın şampiyonluğa yeterli olmadığını gösteriyor bizlere… İyi takım şampiyon olur, diğeri ikinci, üçüncü…

Ortada kimse yokken ve sadece Galatasaray'la yarışırken ondan daha iyi takım kurman gerekiyor. Aldığın beraberlik büyük ihtimalle seni şampiyonluktan edecek.

Sonra; yapı- sapı konuşacaksın.

Bırakın bu işleri… İyi takım kazanır, kötü takım ancak takip eder.

Gücü kadar… Yoksa gücün takipçi olursun ancak!

Fenerbahçe'nin şu anda ki takımı sadece takip eder ne yazık ki… Dost acı söyler kardeşlerim.

Ben acıyı söyleyeyim; beni nereye koyarsanız koyun.

İster dost deyin… İster düşman…