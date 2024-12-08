Helal olsun!

Bence ligin köşe taşı maçlarından biriydi. Gel gör ki Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunda büyük bir sıkıntı vardı. Sıkıntının adı ise Maximin! Hep söylüyorum; bu oyuncu öne geçtiğin karşılaşmalarda kontracı olarak kullanılabilir. Ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda maç 0-0 iken kullanılabilecek bir oyuncu değil. Gördük işte; Beşiktaş karşısında ilk yarıda neredeyse hiç bir şey yapamadı. Solda Oğuz Aydın, sağda Tadiç, ortada ise Szymanski daha doğru bir tercih gibi görünüyordu. Mourinho'nun ikinci yanlışı ise En-Nesyri ile başlamamasıydı. Şampiyonluktan uzaklaşmış rakibin işini daha ilk yarıdan bitirebilirdi. İki takım arasında kalite olarak inanın büyük fark var.

Mourinho'nun artık Maximin üzerinden plan yapmaması gerekiyor. Büyük takım ve büyük hocanın taktiği bu olamaz! Topu alan Maximin'e atıyor, o da mahvediyor bu pozisyonları! Beşiktaş Beşiktaş'tır arkadaş... Küçük göremezsin, ligde hangi pozisyonda olduğuna bakamazsın. Köşe taşı maçı yine kazanamadın ne yazık! Sahaya yanlış 11'le çıkan, herkese puan dağıtan Beşiktaş'ı yenemeyen Mourinho'dan başkası değil. Sahasında rakibini seyredip gerekli önlemleri alamamanın gerekçesini inanın bulamıyorum! Sahaya yanlış 11'i çıkartıp yanlış 11 ile bitirdin. Dzeko'yu sahaya atıp, Emirhan'ı adam ettin. Helal olsun sana!