İhtiyar delikanlı!

Transfere bu kadar para harcayıp Prag deplasmanına 15 oyuncuyla gitmek aslında akıl alır gibi değil! Eksik oyuncularla alınan galibiyet ise pozisyon oyununun farkı aslında… Slavia Prag gibi gerçekten çok koşan, mücadele eden, fizik gücü yüksek bir takım karşısında durum oyununu çok iyi oynayan Fenerbahçe kalite farkıyla kazanmayı bildi. Ahh ihtiyar delikanlı Dzeko ah! Gücüyle, kuvvetiyle değil mecburen artık aklıyla oynuyor. Fenerbahçe santrforu olmak için yeterli mi acaba dediğimiz her maçta bizleri şaşırtmayı başarıyor. Keşke yollar daha erken kesişseydi.

Rakibe ilk kez bu kadar fazla pozisyon verdiğimiz bir karşılaşma oynadık. Slavia Prag'ı istatistik olarak geçtiğimiz noktalara baktığımızda sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Ama Mourinho böyle bir teknik direktör işte! Kötü oynadığını düşündüğün karşılaşmada bile 3 puanı alıp dönebiliyor. Bekleyerek, geçiş oyununu çok iyi sahaya yansıttı sarı- lacivertliler… Bunu önce Maximin'le denedik, rakip ceza sahasına az girmemize karşın golcülerinizle kazandık. Bazen iyi savunma yaparak, kapanarak maç kazanılabilir. Sadece iyi oyun kazandırmaz. İşte Mourinho'dan beklediğimiz performans tam olarak bu. Eksiklerin çok fazla olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ye "teknik adam" dokunuşu gerekiyordu. İyi mücadele eden Fenerbahçe takımı, kalitesiyle işi bitirdi.