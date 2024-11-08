Santrfor problemi var!

İnanın Galatasaray- Tottenham maçından sonra bu karşılaşmayı izlemek çok zordu! Bunu itiraf etmek gerekiyor. Öncelikle AZ Alkmaar takımının Fenerbahçe'nin ayarında olmadığını söyleyelim. Böyle bir rakip karşısında oyunu bu kadar geride kabul etmek, 3 defansif orta sahayla oynamak Mourinho'nun en çok eleştirdiğimiz kısmı aslında… Bu arada Fenerbahçe'nin santrfor sıkıntısı olduğu muhakkak. Hem Fred hem de Tadiç rakibin bütün hatlarını kıran paslarıyla Dzeko'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktılar. Ancak bu toplara çok kötü vuran Dzeko, sarı-lacivertlilerin öne geçmesini engelledi.

İşte yine o sorunsala geliyoruz: Dzeko mu En-Nesyri mi? Sahaya çıkan 11 itibarıyla Dzeko tercihi bence doğruydu. Zira Dzeko ağır olmasına, çok pozisyona girip az atan bir santrfor olmasına karşın Mourinho oyunu için daha doğru. Ancak Fenerbahçe takımının gerçekleri farklı! Forvetlerin asist düşmanı olursa bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Bu kadar savunma ağırlıklı bir kadroyla maça başlayıp gol yiyorsan, bu kadar santrforla gol atamıyorsan bu işte bir terslik var demektir. Defansın hataları ezber bir oyun oynayamamaktan geliyor. Hala savunma tandemin belli değilse, hala ana santrforun belli değilse başarı gelme olasılığı çok zor. Dünkü maçta Tadiç'i ayrı bir yere koyuyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı, inanılmaz milimetrik paslar attı. Gelin görün ki sahada ona ayak uydurabilecek başka futbolcu yoktu. Yazık!