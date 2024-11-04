Psikolojik lider!

Hiç kimse kusura bakmasın; sonradan yazacağımı baştan söyleyim. İki penaltı kararı da doğruydu. Siz, "paralı askerlerin" ne dediğine bakmayın! Trabzonspor takımını bu sezon ilk kez böyle istekli gördüm. Umarım bundan sonra da aynı performansı gösterebilirler! Zira sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Bazen Mourinho'ya şaşırıyorum. Ya Mert Müldür'ü hangi bek pozisyona koysan, rakip oradan hücum ediyor! Neden acaba? Bu sorunun cevabını bulduğunda; zorunluluk dışında Mert'e formayı vermeyeceksin.

Fenerbahçe ikinci kez rakibine bu kadar çok gol şansı verdi. Bekleyerek oynarsan zaten bu durum kaçınılmaz oluyor. Hakemin görmediği VAR'a gidip verdiği iki penaltı varken; Fenerbahçe'nin penaltısını neden vermediğini hatta neden VAR'a bile gitmeye gerek görmediğini anlayamadım! Mourinho ve Fenerbahçe yönetimi şunu bilmeli: Rakipler sana başka, diğerlerine başka oynuyor. Sende sahada bambaşka bir oyun ortaya koyacaksın. Arkada bekleyip bu kadar pozisyon vermek Fenerbahçe takımına yakışmadı. Biraz daha agresif oynayarak kazanmak için gerekli skoru çok önceden alabilirdi. Bu kez hakemin değil; Fenerbahçe'nin dediği oldu. Demek ki hakem yeniliyormuş! Mourinho bundan sonra takımın gücünün farkına varmalı. Rakibe göre oynamalı. Bırak takımı zaten kazanır!