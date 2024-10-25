3 Szymanski!

Mourinho Fenerbahçe'nin başına geldiğinden bu yana belki de en iyi maçını oynadı sarılacivertliler… Karşılaşmanın başından sonuna Manchester United'e zor anlar yaşattılar. Bu kadar iyi oyun başlangıcı yaparken yenilen gol aslında Fenerbahçe'nin alın yazısı oldu. Kaleye gelen ilk şutun gol olması hastalığı sürüyor ne yazık! Savunma oyuncularımızın rakiple karşı karşıya kaldığında geri geri koşmalarına tahammül edemiyorum. Hamle yapmadan ceza sahası içerisine kadar sokuyorlar rakibi. Oysa savunmacının görevi müdahale etmek.



İkinci yarı Osayi'nin sakatlanıp çıkmasıyla Fenerbahçe'de orijinal sağ ve sol bek kalmadı. O dakikalarda bu fırsatı değerlendiren ManU'lu oyuncular özellikle Fenerbahçe'nin sağ kanadını etkili kullandı. Szymanski gerçekten Mourinho'nun dediği kadar var. 3 Szymanski olsa hepsi oynar bu takımda. Zaten 3 kişilik oynadığını da söylemek lazım! En- Nesry'nin kanat ortalarıyla beslendiğinde neler yapabileceğini gördük.



Hep söylüyorum; Mourinho'nun sistemini onun üzerine kurması gerekiyor. Bu kadar iyi oynanan maçta alınan 1 puana sevinemiyorum. Final paslarını daha iyi yapabilsek galibiyet kaçınılmazdı. Avrupa Liginde bu takım yoluna devam eder. Ama ligde de bu performansın gösterilmesi gerekiyor. Mourinho sonunda Fenerbahçe'ye geldi! Aynı konsantrasyonla ligde de bu oyunu sürdürmesini bekliyoruz.