Doğrular...

Aslında sahaya çıkan kadro; ben hoca olsam ligde çıkaracağım kadroydu. Lakin oyunu bu kadar geride kabul edecek, bu kadar "sadece" savunacak bir oyuncu grubu olmadığını düşünüyorum. Mourinho lütfen takımını bir savunma takımı gibi düşünme. Amrabat gerçekten bambaşka bir oyuncu… Onu İsmail ve Fred'den ayıran en önemli özelliği, "ince işçilik" yapabilmesi. Koşuyor, basıyor, adam kovalıyor tüm bunların yanında inanılmaz paslar atabiliyor.

Ancak bu takım fazlaca savunma yapamaz. Hücum gücü bu kadar yüksek bir takım bekleyerek oynayamaz. Zaten oynayamıyor da… Alternatifsiz Mert Müldür ve sürekli adam kovalaması istenen 10 numara Szymanski dün gecenin kötüleriydi. Hadi Mert bir yana Szymanski bu kadar savunma yaparsa, esas görevini yapamaz hale gelir. Bunun aynısı İrfancan için de geçerli… Bazı oyuncu sadece savunma, bazısı da hücum edebilir. Mourinho'nun maça göre bu ayrımı ayırt etmesi şart.

Ya Livakoviç? Belkide dün gece gerçek Fenerbahçeli oldu. Son maçlarda öyle bir performans sergiliyor ki inanın world class! Eğer takımda kalması sağlanabilirse; Rüştü Reçber-Volkan Demirel efekti yapacak kapasiteye sahip. Bekleyip göreceğiz Hollanda'da Twente deplasmanında alınan puan Fenerbahçe'yi gruplardan çıkaran puan olacak. Köy takımına puan vermedik, ekol olan bir takıma verdik! Bundan sonra Kadıköy'de alınacak 6 puan Fenerbahçeyi UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura taşır. Çoğu bitti, azı kaldı.