Ouvir Mourinho!

Caro José Mourinho... Não sei se traduzem o que lhe escrevemos e dizemos. Olha pá; Tem uma boa equipa nos padrões do nosso país. De facto, é um plantel muito bom... Mas não se usa esse plantel corretamente, pensando apenas na defesa. Até os avançados da equipa defendem e perseguem o jogador adversário! Não está a usar a sua equipe corretamente. O vencedor nem sempre tem razão. Forçou um golo a uma equipa que sofreu 13 golos em 6 semanas. Peço-lhe que use este bom cajado corretamente. Não tem um cajado que consiga tirar um coelho da cartola. Se usar os nomes certos no sítio certo, o Fenerbahçe será campeão. Parece que Maximin não é adequado para a Superliga... Kostic parece ser mais útil... Pela primeira vez, deixem os adeptos do Fenerbahçe assistir a um jogo confortável. Acredite, esta equipa é capaz de fazer mais. Seja o treinador da equipa que quer sempre ganhar! Atenciosamente...

Çok sevgili Jose Mourinho... Bilmiyorum sana bizim yazdıklarımızı, söylediklerimizi tercüme ediyorlar mı? Bak dostum; elinde bizim ülkemizin standardında iyi bir kadro var. Hatta çok iyi bir kadro... Lakin sen bu kadroyu sadece savunmayı düşünerek doğru bir şekilde kullanmıyorsun. Takımdaki hücumcular bile savunma yapar, rakip oyuncuyu kovalar olmuş! Takımını doğru kullanmıyorsun. Galip gelen her zaman haklı değildir. 6 haftada 13 gol yemiş bir takıma zorla gol attın. Rica ediyorum bu iyi kadroyu doğru kullan. Şapkadan tavşan çıkaracak bir kadron yok. Doğru isimleri doğru yerde kullanırsan Fenerbahçe şampiyon olur. Maximin Süper Lige pek uygun değil sanki... Kostiç daha faydalı olacak gibi... Bir kere olsun Fenerbahçe taraftarına rahat bir maç seyrettir. İnan bu takım daha fazlasını yapabilecek kapasitede. Hep kazanmak isteyen takımın, hep kazanmak isteyen hocası ol! Sevgiler... (Çeviri bir translate programından alınmıştır.)