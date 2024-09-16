Nasıl söyledin?

enerbahçe halen fabrika ayarlarına dönemedi. Şöyle takır takır oynayan bir takım olamadı hala! Bunun bazı nedenleri var elbette… Kasımpaşa karşısında özellikle Oosterwalde'nin olduğu kanatta büyük sıkıntılar vardı. Oosterwalde çok kolay çalımlar yedi, arkasına ve Çağlar'la arasına atılan toplar hep tehlikeli oldu. Mourinho'nun savunmadaki bu dağınık hali artık toparlaması gerekiyor. Portekizli hoca bu kez santraforda EnNesyri'ye formayı verdi. Dzeko'ya bunu nasıl söylediğini çok merak ediyorum! Zira her hafta atan, attıran bir golcüye, "Sen bu hafta kenarda otur" demek zor olsa gerek! En-Nesyri hala uyumsuz görünüyor. Takımın kanat oyuncuları sürekli içe kat ederek oynadığı ve merkezi zorladığı için En- Nesyri'nin en önemli özelliği olan hava hakimiyetinden faydalanamıyor. Ayrıca sanki biraz kilolu gibi… Hal böyleyken her sezona çok iyi başlayan ancak sezonun sonunu getirmekte zorlanan Dzeko, "hala iyi durumdayken" daha çok tercih edilmeli. En- Nesyri'nin zamanı elbette gelecek. Maximin'in ön görülemez oyunu bu kez işe yaradı gibi. Böyle ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncular bazen maçın yıldızı oluverirler. Ama ben hala çok dağınık ve fazla bireysel olduğu kanaatindeyim. Becao Kasımpaşa karşısında savunmayı toparlayan isimdi. Mourinho belki bundan sonra onu daha çok kullanabilir. Alınan 3 puana rağmen oynanan oyundan pek zevk aldığımı söyleyemem. Ama bu takımda çok daha iyisini yapabilecek ışığı görüyorum. Yakında herkes görecek!