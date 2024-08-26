Fred Reis!

Zor olacağı düşünülen maç Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın formsuz bir gecesinde olması dolayısıyla çok kolay geçti. Mourinho'un, "Ligin en iyi futbolunu oynuyor" dediği Rize ekibi, Fenerbahçe'nin akıllı oyunuyla mat oldu. Fred'in ne denli önemli bir futbolcu olduğunu bir kez daha gördük. Oyunu iki yönlü oynaması takımı inanılmaz rahatlatıyor. Dün gece attığı uzak şutları daha çok denese çift haneli gol rakamlarına ulaşabilir. Resmen sahada varlığıyla Fenerbahçe'nin çehresini değiştiriyor. Son 1 yılda sık sakatlıklar yaşaması en büyük dezavantajı. Bu yüzden haftalardır yedeklenmesi gerektiğini söylüyorum.



Dzeko'ya burun kıvıran azınlıkta olsa bir grup var. Gerçekten şaşırıyorum onlara… Hem toplu hem de topsuz oyunda neler yaptığına bakmak lazım. Fenerbahçe'nin 3. bölgesinin ana istasyonu oldu. Alıyor, veriyor, atıyor, attırıyor. Daha önemlisi orta sahaya kadar gelip rakip presi kırıyor. En- Nesyr'in yedek kalmasını çok tuhaf karşılayamıyorum. Önünde bu performansta bir Dzeko olduğu sürece formayı kapması zor görünüyor. Ya kabullenecek ya da gaza basacak.



Maçın hakemi Turgut Doman'ı hiç beğenmedim. Fenerbahçe lehine vermediği çok net bir penaltı var. Çıkardığı, çıkarmadığı ve çıkaramadığı sarı kartlar da cabası… Ancak maç farklı sonuçla bittiği için büyük ihtimalle pek fazla konuşulmayacak. Son olarak Çaykur Rizespor yönetimini tebrik ediyorum. Geçen sezon en rezil zemine sahipken bu yıl zemini inanılmaz güzel yapmışlar. Her kulübe örnek olmalı.