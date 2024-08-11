Mourinho’yu çıldırttılar!

Hakemler daha ilk lig maçında Mourinho'yu çıldırtmayı başardılar! Maçın hakemi Atilla Karaoğlan verdiği- vermediği kartlarla, saçma sapan çaldığı düdüklerle Mourinho'ya bu sezon işinin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Allah hepimize sabır versin!

Transfer tahtası kapalı olan Adana Demirspor hakikaten çok zayıflamış. Başkan Murat Sancak eminim çözüm bulacaktır. Sezonu erken açan Fenerbahçe'de bazı oyuncular hala sezonu açmamış!

Kruniç sevdasından vazgeçen Mourinho o bölgede Szymanski önünde de Tadiç'i kullandı. Fakat özellikle Tadiç kanatlarda sergilediği performansın yarısını bile sergileyemedi. Geçen sene kanatta harika oynayan İrfancan da sahanın kötülerindendi. Ferdi'nin ise kafası transferde. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda takımdan ayrılacak. Duyduğumuz rakamlar doğruysa zaten satılmaması imkansız gibi. Ama bu transferin Fenerbahçe'ye kan kaybettireceği muhakkak. Adana ekibinin kalesinde 15 yaşında gencecik bir çocuk var. Üzerine gelen topları bile sektiriyor. Bu tecrübesiz kaleciye sürekli şut denenmesi gerekirken anlayamadığım şekilde hiç bu yola başvurmadılar. Maçın tek heyecan verici adamı Maximin'di. Biraz daha alışırsa özel seyircisi olacağına eminim. Özellikle dar alanda o kadar kolay adam eksiltiyor ki bir dakikadan sonra ADS'li oyuncular 2'li 3'lü basmaya başladı.

Fenerbahçeli oyuncular duran topları özellikle kornerleri çok tuhaf kullandılar. Belliki çalışılmış bir şey var ama ben anlayamadım. Çünkü bir türlü beceremediler! Öyle ya da böyle ilk maçlar önemlidir. Zamanla Mourinho'nun tadilatlarını daha iyi göreceğiz.