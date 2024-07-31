Why (Niçin) Kruniç?

Geçen sezonun ve geçen Lugano maçının en kötülerinden biri olan Kruniç hangi özellikleriyle, meziyetleriyle öne çıkıp, formayı yeniden almış anlayamıyorum!

Anlayan varsa beri gelsin!

Special One bile hata yapıyor zaman zaman… Ya da bizler bazı şeyleri göremiyoruz!

Fenerbahçe'nin "mevcut kadroda" orta sahası Fred- İsmail Yüksek olur.

Gerisi hayalperestlik… Allah aşkına elinde İsmail Yüksek gibi yükseklerde bir oyuncu varken neden macera arıyorsun? Elinde Türkiye'nin en iyi sol beki varken neden onu açık oynatıyorsun? Adam 70 metrede oynamak istiyor, bırak oynasın.



İsmail oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin enerjisi tavan yaptı.

Bu Lugano normal şartlar altında bize rakip bile olamaz. Gereksiz yere onları oyunun içine soktuk. Eski takım bir şekilde turu getirdi. Kimbilir yeniler oyuna girdiğinde nasıl bir etki yapacak? Tadiç gerçekten çok farklı bir oyuncu… Nereye koysan orada ziyadesiyle oynuyor.

Ne görev versen yapar, sakatlanmaz, profesyonel yaşar. Ondan iyisini inanın bulamazsın. Mourinho'nun onu mutlaka takımın bir parçası yapması gerekiyor. Yeni transferler bir sonraki turda görücüye çıkacak. Lakin Fredİsmail ikilisinin mutlaka aynı ayarda bir oyuncuyla yedeklenmesi şart. Yoksa yeni sezonda, "Ah bu sakat, vah şu sakat" diye çok konuşuruz. Bu kadar para harcandı transferlere… Yapın bir tane daha, boşluk bırakmayın.