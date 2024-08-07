Kruniç'le olmaz hocam!

İlk yarıdaki Fenerbahçe büyük hayal kırıklığıydı. Lille'in presli oyununa hiçbir şekilde karşılık veremedi. Özellikle Ferdi'nin üzerinden yapılan birbirinin aynısı ataklar yaparak onun hücum etkisini tamamen bitirdiler. Fenerbahçeli oyuncular rakibe uzak oynayınca çok rahat pas yaptılar, şut attılar. Livakoviç'in müthiş performansı bu dakikalarda farkın açılmasını önleyen en önemli etkendi. İkinci yarı rakibe yakın oynayınca Fenerbahçe maça ortak oldu.Bu arada hala Kruniç ısrarını anlamış değilim. Kötü oynadığı maçlardan sonra dahi formayı kapmayı başarıyor! Demek bizim görmediğimiz bir şeyler var! Yeni transfer Maximin'i çok beğendim.

Sarı- lacivertli takımın bütün ciddi ataklarında o vardı. Hızlı, adam eksiltebilen bir oyuncu. Lakin sonuçlandırma probleminin olduğunu söylemek lazım. Getiriyor ama finalde ne yapacağının kararını doğru veremiyor. Bitirme sıkıntısı var. Ve tabi savunmaya pek yardım etmiyor. Mourinho'nun oyuncu tercihleri bizi şaşırtmaya devam ediyor. Deplasmanda alınan tek farklı mağlubiyet aslında umut verici. Ama Kadıköy'de Lille'yi yenip eleyebilmek için daha iyi bir oyuna ihtiyaç var. Özellikle savunmanın önünde daha iyi defans yapacak bir libero lazım. Kruniç'le çok yumuşak kalıyoruz. Lille takımının ne kadar kısa sürede orta sahayı geçtiğini görüp ona göre tedbirlerin alınması gerekiyor. Dünyanın en iyi taktisyenlerinden Mourinho eminim bu sıkıntıların farkındadır.