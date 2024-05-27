Güzel ikinci

Fenerbahçe sen çok yaşa, hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada… Tribünleri tıka basa dolduran taraftarlar işte bu tezahüratı söyledi hep bir ağızdan… Galiptir bu yolda mağlup derler ya; işte Fenerbahçe rakiplerinin hepsini kendi evlerinde yenerek aslında şampiyonluğu hak eden taraf oldu. Sezon boyunca elinden geleni, hakemlere rağmen yapmaya çalıştı sarı- lacivertliler… Fenerbahçe bir, Galatasaray ise 2 mağlubiyetle ligi kapattı. Bu normal bir durum değil aslında.



Dostlar ben bu takımla, bu hocayla gurur duyuyorum. Şampiyonluk işin madalyası elbette ama bazen ikincilik daha değerli oluyor. Tam da öyle bir sezon olmadı mı? "Güzel ikinci" olmak, şampiyondan çok övgüler almak, sadece kendi taraftarının değil, her takımın desteğini almak çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi elinden geleni yaptı. İyi hoca aldı, iyi kadro kurdu. Yan yollara girmeyi beceremediler! Hakemlerin çokça "hata" yaptığı kocaman 10 ayda en hakedeni herkes biliyor.



Lig bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyorum elbette. Lakin hatalar liginin şampiyonu bence yanlış belirlendi. Şimdi yönetimin yapacağı tek şey var; sil baştan değil, gerekli yerlere transfer yaparak sezona başlamak. Fenerbahçe formasını haketmeyen giymesin bir zahmet!