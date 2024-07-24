Mou’nun Feneri!

Maç başlangıcı Fenerbahçe adına felaketti. Özellikle ilk 20 dakika bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. Bağlantı problemleri, yapılan fazlaca pas hataları gereksiz yere Lugano takımını yüreklendirdi. Oysa İsviçre ekibi inanın rakibimiz olamaz. Mourinho dışında yeni transferi olmayan geçen sezonun Fenerbahçe'sinin nasıl yeni taktikle sahada olacağını merak ediyordum. Sarı-lacivertlilerin en tehlikeli bölgesi olan sol kanat, Ryan Kent'in etkisiz oyunuyla işlemez hale gelmiş. Ben Kent'in bu takımda alternatif dahi olamayacağını düşünüyorum. Buna karşın kanat değiştiren Tadiç o bölgeyi de Osayi-Samuel ile felç etti. Geçen yıl Ferdi'yi bu sezonda Osayi'yi uçuracak gibi görünüyor. Öğrete öğrete devam ediyor Fenerbahçe kariyerine… Vallahi helal olsun.

Dzeko'nun ekonomik kullanılması gerektiğini her zaman söyledim. Sezon başlarından belli bir süreye kadar inanılmaz oynuyor. Ama sonrasında düşüyor. Bu da çok normal. Artık belli bir yaşa geldi. En-Nesyri bu anlamda onu çok rahatlatacak. Mourinho'nun gittiği her takımda ilk eline aldığı konu hep savunma olmuştur. Ama görünen o ki kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Lugano takımı belki atamadı fakat daha denk bir rakip affetmez. Portekizli hoca çok tecrübeli. Mutlaka bu sıkıntıları görüyordur. İlk ön eleme turunu eski Fenerbahçe rahatlıkla geçti. Transferler gelip yeni Fenerbahçe sahaya çıktığında bakalım neler olacak? Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon çok güzel maçlar izleyecekler. Ben buna eminim.