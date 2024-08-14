Cesaret

Pozisyonlara girdik mi, girdik! Lakin oyuncu değişikliklerini geç yaptık. Atamayanı oyundan alacaksın yerine atabilen gelecek. Sonuç itibarıyla turu geçmek için golü atması gereken takım Fenerbahçe'ydi. Maçın genelinde eğer savunmacıların iyi performansını konuşuyorsak ortada bir sıkıntı vardır. Fakat Mourinho'nun büyük tecrübesi herkesi terse yatırdı. Son derece soğukkanlı bir şekilde sonucu belirlemek için 80'den sonrasını beklemenin adı tecrübenin babasıdır! Fenerbahçe'nin attığı gol, yatıp turu geçirmeye çalışan Lille takımını oynamak zorunda bıraktı. Esas plan tam olarak buydu.

Cesaret başka bir şey dostlar… Herkesin harcı değil! Tur atlarsın, atlamazsın çok mühim değil. Görünen o ki cesur bir Fenerbahçe izleyeceğiz bu sezon…

Aslında "gerçekçi" hedef Avrupa Ligi'ydi. Bunu ilk dillendiren de Mourinho oldu. Rakibine Şampiyonlar Ligi ayakbastı parasını kaptırmak elbette iyi bir şey değil. Maçın sonunda elenen takımını alkışlayan Fenerbahçe taraftarı aslında özlenen şeyi çok net bir şekilde anlatıyor.

Korkanın çocuğu olmaz arkadaş! Mourinho rakip kim olursa olsun, korkak bir teknik adam değil. Belki dün bir işe yaramamış gibi gözüktü lakin anlayış Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Alkışlarla elenmek güvenin göstergesi…