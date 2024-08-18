Denemeler-yanılmalar!

En- Nesry yavaş yavaş takıma ısınıyor dostlar. Eğer böyle giderse sezon sonuna kadar kimse aldığı parayı konuşamaz! Ayak içi plase yapanı gördüm de kafayla plase yapanı ilk kez görüyorum! Gerçekten harika bir golle açılışı yaptı. Zaten En- Nesry'nin alameti farikası bu. Kenar ortalarıyla yeterince beslersen harika bir maç başı gol ortalaması yakalayabilir. Göztepe oyunu kendi alanında kabul eden iyi bir kontra atak takımı… Maç başlangıcında bu planları tutmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun çift forvetle sahaya çıkması aslında rakip ceza sahasında kafa karışıklığına neden oldu. 2 farklı öne geçtikten sonra uzunca bir süre iki santrafor oyuncusuyla devam etmesi Portekizli hocanın yanlışıydı.

Oysa skoru koruma adına fazladan bir orta saha oyuncusuyla rahat bir galibiyet alabilirdi. İkinci yarının büyük bölümü bu inat dolayısıyla İzmir ekibinin kontrolünde geçti. Livakoviç'in müthiş performansı olmasa Göztepe takımın farklı galibiyet alması kaçınılmazdı. Her hafta farklı tandemle sahaya çıkmak savunma zaafiyetini beraberinde getiriyor. Neredeyse her maç Mourinho'nun yaptığı denemeyanılmalarını izliyoruz. Artık bazı oyunculara net bir şekilde karar vermesi lazım. Yoksa Fenerbahçe taraftarı yine sıkıntılı karşılaşmalar izlemeye devam eder.