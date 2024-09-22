Uncertain F.Bahçe!

Önce Tadic ile başlayalım. Sağ kanatta, sol tarafta olduğu kadar etkili değil. Bu takım geçen sene 99 gol attı. Zaman zaman başrolde zaman zamansa önemli yardımcı rollerdeydi. Dün sahaya bakıyorum uvertür olmuş! Uvertür; "oyalayıcı" demek! Resmen ayağına top değmeden ilk yarıyı bitirdi. Ne yazık! Taraftarlar, "Attack Fener" diye pankart açmışlar. İnanın onlar kadar cesur olamadı Mourinho! Kimse kusura bakmasın; dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olabilirsin ama hala, "bizim" ligi bilmiyorsun. Ama eminim öğreneceksin. Belki yarın belki yarından da yakın! Bu maçta oynayan futbolculara yazdığımı lütfen okutsunlar. Bakın kardeşim; Fenerbahçe kendi stadında çok az derbi kaybeder. Siz tarihe geçtiniz, tarihe! H H H

"Bu maça özel olarak hazırlanmaya gerek yok" diyen Mourinho bazı şeyleri hala anlayamadı. Sen de, Okan'da bu büyük derbiye özel hazırlanmak zorundadır. Okan Buruk hazırlanmış, sen hazırlanmamışsın! Verilecek kartlarla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem. Zira eksik kalmış bir rakibi yenmeyi kendime yediremiyorum. Eminim iki takımın taraftarı da yedirmez! Sevgili Mourinho taktın Çağlar'a, vazgeçmiyorsun. Geçen hafta sana maç kazandıran Becao'yu bilinmeyen bir sebeple yedek kulübesine atıyorsun. Kusura bakma herşeyi bilme ihtimalin yok. Biz öğreniyoruz, sen de öğrenmeye devam edeceksin. İnan attığın penaltı, penaltı değil. En azından ben inanmıyorum. Süper Lige hoşgeldin Mourinho; gevezelik değil iş yap lütfen! Galatasaray'ın yenilerini durdurayım derken eskilerini unuttun, takımına da unutturdun! Eskiler 2 yıldır şampiyon oluyor. Sonuca gitmek her zaman olmuyor ne yazık ki… Bazen cesur olman gerekiyor. Galatasaray'ı doğru oyunundan dolayı kutluyorum. Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet aldılar. (uncertain: Belirsiz)