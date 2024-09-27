Net ol Mourinho!

Fenerbahçe maça inanılmaz kötü başladı. Bunun başlıca sebebi geride bekleyerek oynamayı tercih etmesiydi. Mourinho dediğini yaparak 3. bölgeyi tamamen değiştirmesi aslında kâğıt üzerinde olumlu görünüyordu. Gel gör ki oyunu bu kadar geride kabul edince; santrforu beslemesi gereken kanat oyuncuları bek oyuncusu gibi rakibi kovalamak zorunda kaldı. İrfancan'ın da Cengiz'in de etkili olabilecekleri parsel belli. Tamamen geride kalınca En- Nesyri'yi topla buluşturamadılar. Dolayısıyla o da ileride çok yalnız kaldı. Ancak ikinci yarı sarılacivertliler fabrika ayarlarına geri döndü. Hal böyle olunca iki takım arasındaki kalite farkı ortaya çıktı. Cengiz Ünder mental olarak yerlerde! İnsanın kendine güveni olmayınca yapacağını da yapamıyor. Kendisini sadece fiziksel değil kafa olarakta hazırlamalı maçlara…

Yeni transfer Amrabat'ı gerçekten çok beğendim. Özellikle savunma hamleleriyle başarılı bir iş çıkardı. Çağlar ise hiç şüphesiz maçın yıldızıydı. Hem öne çıkarak ilk golü kaydetti hem de maçın başından sonuna rakip forvetlerle savaştı. Fakat Mourinho'nun sürekli takımın ayarlarıyla oynaması inanın can sıkmaya başladı. Takım önde olduğunda da geride olduğunda da tuhaf oyuncu değişiklikleri yapıyor. Hep zora sokarak oynatıyor. Kafasını artık netleştirmesi lazım. Özellikle bazı mevkilerle fazlaca uğraşmayacaksın. Bu mağlubiyet gibi galibiyet ders olsun. Kötü oynanan karşılaşmada alınan 3 puan gerçekten çok değerli. Lakin uyumlu bir takımı ne zaman izleyeceğimiz konusunda endişeliyim. Umarım hedeflerden sapmadan başarabilir.