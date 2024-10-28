Yatakta izle!

Ligin iki topla oynamayı sevmeyen takımının mücadelesinde mecburen topla oynamak zorunda olan takım Fenerbahçe oldu. Bodrumlu dostlar kusura bakmasın ama bu takım Süper Lig seviyesinde değil. İsmet hocaya helal olsun. Alt lig oyuncularıyla takımını buraya kadar getirmiş. Lakin yatırım yapılmazsa önümüzdeki sezon selamın aleyküm! Mourinho'nun çift santrforla sahaya çıkması aslında beni şaşırttı! Çünkü sadece gol yememeyi düşünen sistemi belki başka ülkelerde geçer akçe olabilir ama Fenerbahçe'yi çalıştırıyorsan geçerli bir durum olamaz. En-Nesyri sürekli oynadıkça fenomen olacak. Yeterki gerekli süreyi alsın. Dzeko gerçekten çok ağırlaşmış. Bulduğunu atacak ama zor buluyor! Amrabat gerçekten özel bir oyuncu… Fred olmayınca ne yapacağız diye düşünen Fenerbahçe taraftarı onunla birlikte Fred'i aramaz hale geldi. Oyunu iki yönlü oynayan futbolcunun hastasıyız. Hem ofansta hem defansta müthiş işler yapıyor. Çift forvet oynayacaksan böyle kusursuz oyuncuya ihtiyaç var. Mourinho, Süper Lig'i yavaş yavaş tanımaya başladı. Maça göre sistemini ayarlamalı. Bodrum'a başka haftaya Trabzonspor'a başka oynayacak. Takımdaki ligi bilen futbolcuları daha çok oyunun içine sokması gerekiyor. Şimdi yat yatağına Mourinho; Galatasaray-Beşiktaş maçını izle! Rakiplerine iyi bak, "Ne yapmalım?" diye iyice düşün, planla! Bodrumspor senin rakibin değil.