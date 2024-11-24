Kulübenin cevherleri!

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ne cevherler var. Acaba kulüpte kimse Mourinho'ya Oğuz Aydın'ı anlattı mı? Bu oyuncunun Galatasaray'ın elinden alındığını, geçen sezon bir kanat oyuncusu olarak hatta Anadolu takımında inanılmaz istatistiklere imza attığını söyledi mi? Pek sanmıyorum… Bazen iyi olsa dahi idmanlarda tanıyamazsın oyuncunu… Atarsın sahaya, öyle anlarsın. Oğuz da tam böyle bir futbolcu. Kayserispor karşında 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Asisti 90'larda neredeyse bütün sahayı katederek yaptı. Bu durum onun konsantrasyonunun bir göstergesi…

3 farklı üstünlüğü bulduktan sonra Mourinho'dan daha erken ve savunmaya yönelik değişiklikler bekledim. Lakin fırsat bulamadan maç 3-2'ye geldi. Yahu kapanamıyorsan, hücuma devam etmek en doğrusu? Okan Buruk bunu yapıyor. Bak oyunu rakip sahada oynadın mı böyle gövdeli ve farklı bir galibiyet alınabiliyor. Kayserispor karşılaşması milat olmalı. Ligde makas gerçekten çok açık. O yüzden özellikle Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda Fenerbahçe daha önde 3. bölge oyununu tercih etmesi gerekiyor. Hep söyledim Oğuz Maximin'den daha faydalı diye… Mourinho elindeki geniş kadroyu daha verimli kullanmak zorunda. Güvenip oynatmadıkça cevherlerin farkına varamayacak.