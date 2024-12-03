Karam'bol!

Belki şampiyonluk maçı değildi ama belki de şampiyonluk maçıydı! Rakibin Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada alınacak 3 puan hem farkı azaltacak hem de psikolojik üstünlüğü ele almanı sağlayacaktı. "Karam" tayfadan aldığın puanları neredeyse "Karam" tayfaya geri verecektin! Neyse ki olmadı! Fenerbahçe yıllardır böyle önemsiz görünen önemli haftaları boş geçiyor. Şampiyonluğu bu köşe başı maçlardan kaybediyordu. Bu kadar atak oynadığın, bu kadar pozisyona girdiğin bir karşılaşmada puan kaybetmenin bedeli inanın ağır olurdu. Çok şükür Oğuz Aydın var. İki kanatta da oynayabilen, skor katkısı yapan ve her türlü Maximin'den daha faydalı olan Oğuz, şampiyonluğun anahtar oyuncularından biri olacak. Mourinho'nun onu geçte olsa farketmesi sezonun önemli mevzularından biri…

Peki Dzeko 'ya ne demeli? Adam Benjamin Button gibi! Her maç yaptıklarıyla bizi şaşırtmayı başarıyor. Deplasman maçları her takım için zordur ama Fenerbahçe için daha zordur! O yüzden deplasmanlarda Fenerbahçeli futbolcular daha çok koşmak, daha doğru işler yapmak zorundalar. Alınan 3 puan gerçekten çok ama çok önemliydi. Bu söylediğimi sezon sonunda daha iyi anlarsınız. 38 yaşındaki Dzeko ne goller atıyor. Lütfen saygı duyalım. Karam tayfa karambole geldi!