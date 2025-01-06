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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Bana soooor!
Emre Bol

Emre Bol

06 Ocak 2025 | Pazartesi

Bana soooor!

İlk yarıda 0.06 gol beklentisi olan takımdan gol yemek inanın ayıptır! Yönetimsiz, başkansız, hocasız, çok fazla eksiği olan hatta göğüs reklamı dahi alamayan, sahasında değil uzaklarda maç ve antrenman yapan bir takımdan...
Ya Fenerbahçe tribünlerine ne demeli? Bazı taraftarcıklar, "Ali Koç istifa diyebilmek için" takımın gol yemesini bekliyorlar! Ne yazık...
Ne acınası... Aslında maçın başında çalan rahmetli Ferdi babanın, "Bana sor, mutsuzluğu bana sor" şarkısı Fenerbahçe taraftarının bir özeti!
Oysa Fenerbahçeli olmak mutluluğun tarifidir. Bizler Fenerbahçe'yi sadece şampiyon olsun diye sevmedik.
Öte yandan...
Fenerbahçe forması sorumluluk almayı gerektirir. Bunu başta Levent Mercan olmak üzere 7 oyuncuya daha söylüyorum. Sizin yaptığınız geri ve yan pasları herkes yapıyor!
Mourinho yine bütün planını sol kanatta Kostiç'in yapacağı ortalarla girilecek pozisyonlar üzerine kurmuş. Aslında bu planın işlediğini söyleyebiliriz. Lakin sağ kanatta Tadiç inanılmaz etkisizdi.
Merkezden de gerekli destek verilmeyince, Hatayspor gibi ligin zayıf takımlarından birine bile gerekli sayıda pozisyona girilemedi.
Sevgili dostlar; sezon başından bu yana söylediğim bir şey var.
Fenerbahçe oyuncu ve oyun kalitesini 2-3 tık yukarı çıkarmalı diye... Bunun yanında taraftar kalitesini de eski hale getirmeli!
Kulüp siyaseti inanılmaz derecede takıma sirayet ediyor. Mourinho gibi zeki bir adamın sezonun ilk yarısına gelindiğinde bazı şeyleri fark etmesi şart.
Yoksa zor...

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Etiketler :
Ali Koç, Levent Mercan, Hatayspor, Fenerbahçe, Kostiç, Tadiç, Mourinho

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