Herhangi bir oyun!

Maç öncesi kadroya baktığımda, zayıf Adana Demirspor karşısına çıkabilecek hücumcu ve doğru bir kadro olarak düşündüm. En fazla skor katkısı yapan Tadiç'in kulübede oturması Mourinho'nun başka şeyler düşünmeye başladığının bir göstergesi… Portekizli; oyunculara değil, oyuna sadık kalacaklarla yoluna devam edecek sanki… Elindekileri tanımak için fazla zaman harcadığını söylemek gerek. Ancak Mourinho'ya hak veriyorum. Çünkü bizim ligimiz bilinen liglerden değil! Bağıranın, çağıranın, hakemleri baskı altına alanın şampiyon olduğu bir lig! Ne yazık ki… Herkes şunu bilsin Mustafa Dalcı hocadan sonra farklı bir ADS var. Daha ne yaptığını bilen, daha dirençli… Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalana kadar inanılmaz bir şekilde mücadele ettiler. Ne zaman Tadiç oyuna girdi, her şey değişti. Belki çok koşmaz, mücadele etmez ama sonuca giden oyunda inanın bir numara. Kime, nasıl asist yapacağını çok iyi biliyor. Yine de bu oyunun şampiyonluk oyunu olduğunla ilgili tereddütlerim var. "Herhangi bir oyunla" şampiyon olamazsın. Fenerbahçe oyunu gerekiyor şampiyonluk için… En- Nesyri'de ısrar edilmesi gerektiğini hep söyledim. 90 dakika oynasa da oyundan hiç düşmeyen bir futbolcu… Fenerbahçe sonuca gitmek istiyorsa; Tadiç'i değil Dzeko'yu kenarda oturtmalı. Stoper eksikliği artık her geçen maç daha da ortaya çıkmaya başladı. Puan farkı 6'ya düştü. Yeni transferler gelir gelmez daha da azalacak. Sonunda iyiler kazanacak.