Zor maç!

Göztepe ligin en az topla oynayan, en az isabetli pas yapan takımı… Az topla oynamak, az isabetli pas yapmak onların etkisiz bir takım olduğunu düşündürebilir. Lakin ne yapıyorlarsa son derece etkili yapıyorlar. Stoliov top takımında olduğunda sadece etkili oynamalarını istiyor. Etki dediğimiz şey öylesine önemli ki… Boş yere yan pas-geri pas değil; golü getirecek pas futbol oyunun bir hilesi sanki!

Peki deplasmanda dahi kendi oyununu oynayan bir rakibe karşı Mourinho neler yaptı? En- Nesyri gibi yüksek top hakimiyeti mükemmel olan futbolcuyu doğru kullanmalı. 10 orta yaparsın en az 2'sini içeri atar. Böyle bir santrfor transferi yaptıysan sistemi üzerine kuracaksın. Maximin oyuna girer girmez tribünleri ayağa kaldıracak performans sergiledi. "Aklıbaşında" ve her şeyin ondan beklenmediği bir sistemde iş yapacağını düşünüyorum. Ama tüm ataklar onun üzerinden yapıldığında sorumluluğu taşıyamıyor.

Göztepe takımı az ama öz topla oynayan bir ekip. Böylesine ne yaptığını bilen rakibi, alan daraltarak uzun top oynamaya zorlayınca İzmir ekibi ne yaptığını bilemez hale geldi. İşte bazı oyunculara büyük rakamlar veriyorsun ama taktik disiplini son derece iyi bir şekilde sahaya yansıtabiliyorlar. Fenerbahçe'de ki tek problem Mourinho'nun ilk yarıları çöpe atması gibi görünüyor. Daha üstün oynayarak erken golleri bulması lazım. Geriden gelen değil, önden giden…