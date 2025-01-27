  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol Zor maç!
Emre Bol

Emre Bol

27 Ocak 2025 | Pazartesi

Zor maç!

Göztepe ligin en az topla oynayan, en az isabetli pas yapan takımı… Az topla oynamak, az isabetli pas yapmak onların etkisiz bir takım olduğunu düşündürebilir. Lakin ne yapıyorlarsa son derece etkili yapıyorlar. Stoliov top takımında olduğunda sadece etkili oynamalarını istiyor. Etki dediğimiz şey öylesine önemli ki… Boş yere yan pas-geri pas değil; golü getirecek pas futbol oyunun bir hilesi sanki!

Peki deplasmanda dahi kendi oyununu oynayan bir rakibe karşı Mourinho neler yaptı? En- Nesyri gibi yüksek top hakimiyeti mükemmel olan futbolcuyu doğru kullanmalı. 10 orta yaparsın en az 2'sini içeri atar. Böyle bir santrfor transferi yaptıysan sistemi üzerine kuracaksın. Maximin oyuna girer girmez tribünleri ayağa kaldıracak performans sergiledi. "Aklıbaşında" ve her şeyin ondan beklenmediği bir sistemde iş yapacağını düşünüyorum. Ama tüm ataklar onun üzerinden yapıldığında sorumluluğu taşıyamıyor.

Göztepe takımı az ama öz topla oynayan bir ekip. Böylesine ne yaptığını bilen rakibi, alan daraltarak uzun top oynamaya zorlayınca İzmir ekibi ne yaptığını bilemez hale geldi. İşte bazı oyunculara büyük rakamlar veriyorsun ama taktik disiplini son derece iyi bir şekilde sahaya yansıtabiliyorlar. Fenerbahçe'de ki tek problem Mourinho'nun ilk yarıları çöpe atması gibi görünüyor. Daha üstün oynayarak erken golleri bulması lazım. Geriden gelen değil, önden giden…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Göztepe, Fenerbahçe, Mourinho, Maximin

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Uyutarak!! Herhangi bir oyun!! Olacak!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor