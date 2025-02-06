Raket gibi bir sol ayak
Mourinho'nun aslında denemeyanılma işlerini yapabileceği en rahat platform Türkiye Kupası maçları… Hele de rakip Erzurum gibi Süper Lig'e yakın bir standarttaysa bazı oyuncularının durumunu daha net görebilir. İki yeni transfer Talisca ve Skriniar'ın maç eksikleri göze çarpıyor. Özellikle Talisca'nın geldiği ligde oyuncuların koşu mesafeleri 5 kilometre civarında… Bizim ligde ise 12-13 kilometre… Bu geçiş döneminde Talisca'nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor. Ama öte yandan gerçekten bir oyun zekası ve raket gibi bir sol ayağı var. Fazlaca koşmadan da Fenerbahçe'ye skor katkısı yapacağına eminim.
***Aynı maçta 3 stoperin birden sakatlanıp çıkması gerçekten inanılmaz. Büyük şanssızlık. Umarım önemli bir durumları yoktur. Fenerbahçe hiçbir şeyden çekmedi, stoper sakatlıklarından çektiği kadar. Kimi transfer etse elinde kalıyor. Erzurum ekibi iyi niyetle, kapanmadan, güzel oyun için mücadele etti. Lakin Fenerbahçe'nin yedek ağırlıklı kadrosuna bile yetemedi. Bu durum kadro derinliğinin ne kadar iyi olduğunun göstergesi…
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