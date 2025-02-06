Raket gibi bir sol ayak

Mourinho'nun aslında denemeyanılma işlerini yapabileceği en rahat platform Türkiye Kupası maçları… Hele de rakip Erzurum gibi Süper Lig'e yakın bir standarttaysa bazı oyuncularının durumunu daha net görebilir. İki yeni transfer Talisca ve Skriniar'ın maç eksikleri göze çarpıyor. Özellikle Talisca'nın geldiği ligde oyuncuların koşu mesafeleri 5 kilometre civarında… Bizim ligde ise 12-13 kilometre… Bu geçiş döneminde Talisca'nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor. Ama öte yandan gerçekten bir oyun zekası ve raket gibi bir sol ayağı var. Fazlaca koşmadan da Fenerbahçe'ye skor katkısı yapacağına eminim.

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