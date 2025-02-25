G.Saray kazandı!

Üç sonucun ikisinin Galatasaray'a yaradığı karşılaşmada Okan Buruk, geçmişi arkasında bırakarak bu kez savunma ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkardı takımını… Mourinho ise her zamanki oyununda ısrar etmişti. Tek anlayamadığım şey Amrabat'ın yerine Çağlar Söyüncü'yü tercih etmesi oldu. Sanırım ceza sahası içinde Osimhen'in vurması muhtemel yüksek topları Çağlar'ın daha doğru savunabileceğini düşündü. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ilk yarıda birbirlerini tartarak, dikkatli ve risksiz oyunu tercih etti. Hazır değil diyerek Avrupa kadrosuna yazılmayan Lemina gerçekten mükemmel oynadı.

Mourinho ikinci yarı sarı kartlı Çağlar'ı çıkarıp Amrabat ve Djiku'yu alınca orta saha üstünlüğü Fenerbahçe'nin eline geçti. Oğuz Aydın bu dönemde daha çok ileri çıkmaya başladı. Dostlar sonuç olarak dağ fare doğurdu! RAMS Park'taki karşılaşma berabere bitmesine karşın bence kazanan Galatasaray oldu. Zira aradaki puan farkını korudu. Mourinho hiç risk almadan oynattığı futbol Fenerbahçe'ye gelecekte pahalıya mal olacak. Bundan sonra senin kazanamadığın maçı başka takımlardan bekleyeceksin. Oysa kendi işini kendin görebilirdin. Hakem Vincic harika bir yönetim gösterdi. Bütün hakemlerimize ders olsun. Sadece sarı ya da kırmızı kart göstererek otorite sağlanmaz. Şunu söyleyeyim; Galatasaray'ın fikstürü zor olmasına karşın Fenerbahçe için şampiyonluk artık çok zor.