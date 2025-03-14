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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Böyle mi olacaktı!
Emre Bol

Emre Bol

14 Mart 2025 | Cuma

Böyle mi olacaktı!

Bence Mourinho, Mert Müldür dışında "Gelecek Fenerbahçe" kadrosunu çıkardı. Ağır diye eleştiri alan Dzeko-Tadiç ikilisine kement atılınca takımın hızı da arttı. Rangers ekibi ilk maçta olduğu gibi "tek yapabildikleri" taktikle sahadaydı. Ama bu kez Fred'le daha sertleşen Fenerbahçe orta sahası rakibin hızlı geçişlerine pek fazla fırsat vermedi. Osayi Samuel dışında kötü oynayan kimse yoktu sarı- lacivertlilerde... Olağanüstü mücadele ettiler. Karşılaşmanın uzatmalara ardından penaltılara kalması tamamen şanssızlıktı. Zira oyunun her anında Fenerbahçe Rangers'i adeta ezdi. Hatta öyle anlar vardı ki top dakikalarca Fenerbahçe'de kaldı. Kostiç'e ve Szymanski'ye ayrı parantez açmak gerek. Gerçekten mükemmel performans gösterdiler. İş penaltılara hatta uzatmalara bile kalmadan bitmeliydi. Çünkü penaltıların zar atmaktan farkı yok! Zaten Fenerbahçe'nin iyi penaltı atamadığını biliyoruz. Bu kadar iyi oynadığın, lig maçı öncesi bu kadar yorulduğun bir karşılaşmanın sonu böyle olmamalıydı. Gerçekten çok yazık oldu. Artık lige geri dönüp bu oyun oynanırsa şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. İnanın İskoçlar bile şaşırmıştır bu sonuca...

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Etiketler :
FENERBAHÇE RANGERS, Mourinho, Mert Müldür, Dzeko, Rangers, osayi samuel, lig, İskoç, Fred, Tadiç, Szymanski, Fenerbahçe

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