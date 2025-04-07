Fark 3,5

İlk yarıda sahaya çıkan kadronun, 14 maç sonra sistemi değiştirmenin bence tek bir açıklaması var. Bir teknik direktör rakibiyle 3 puana düşme maçında böyle bir şey yapıyorsa kovulmak istiyor demektir! Islak zeminde uzaktan şutlar atabilecek Talisca nerde, kanat ortalarına şiddetli kafa vurabilecek En- Nesyri nerede?

Sezonun en iyisi Oğuz Aydın nerede? Kostiç' neden kadroya bile almadın? Yoksa içeride bizim bilmediğimiz bir şeyler mi oluyor? Fred'in şutunda top çok net bir şekilde Zubkov'un dirseğine çarpıyor. Oyuncu kendisini büyüterek topu engellediği için net penaltıydı. Ama Mehmet Türkmen VAR'a dahi gitmedi. Arkadaş git bak, kararı sen ver. Böyle kritik pozisyonlarda sorumluluğu VAR'a bırakamazsın.

İkinci yarıda savunmadan bir oyuncu çıkarıp hücuma ekstra bir adam koyan Mourinho bu sayede oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Talisca'dan beklenti işte tam olarak buydu. Attığı gollerle bir anda maçın seyrini değiştirdi. Bu maçı Talisca'nın aldığı ilk maç olarak kaydediyorum. Tadiç ve Dzeko'un artık performans yılları sona ermiş. Takım hızını düşürüyorlar.

Çok önemli bir maç kazandı Fenerbahçe… Ligin boyu kısaldı ve maçın ilk yarısında alınan gereksiz risklerin kabul edilemeyeceği haftalar. Bundan sonra her maç topunla, tüfeğinle ve elindeki en iyi oyuncularla oynamak gerekiyor. Puan farkı 3,5 olmuşken en küçük hataya yer yok. Kazan ve bekle.