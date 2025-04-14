Ah Talisca ah!

Yine bomboş geçen bir ilk yarı… Yine Livakovic'in 2 muhteşem kurtarışı… Yine Talisca'nın duran toptan attığı harika bir gol. Mourinho'yu bazen anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Kostiç'i oynatmayıp, mevkisi olmayan Mert Müldür'ün sol bek oynaması akıl alır gibi değil. Hiçbir şey yapmayan Tadiç'e bu kadar uzun süre dayanılması şaşırtıcı. Kimse bana, "Ama golünü attı" filan demesin. Altıpasa ağacı koysaydın o pozisyonda yine çarpıp gol olurdu! Sivas'ın zaten dayanacak gücü yok. Fenerbahçe'nin üzerine gelecek durumda değiller. Tam böyle bir anda Efkan'nın 30 metreden attığı muhteşem golle Fenerbahçe adına sıkıntılı dakikalar başladı. Mourinho iki devreyi sanki iki farklı maç gibi oynuyor. Bu durum rakipler için kafa karıştırıcı olsa da Fenerbahçeli oyuncular içinde ayrıca bir karışıklığa neden oluyor. Kim, nerede, nasıl, hangi taktikle oynuyor belli değil. Dünkü maç şampiyonluğa oynayan bir takımla, düşmemeye oynayan bir takımın karşılaşması gibi değildi! Oyun gücüne hiç katkısı olmayan Tadiç iki gol attı! Talisca geçen haftanın ardından ikinci kez kilidi açan oyuncu oldu. Keşke sezon başında alınsaydı. Büyük ihtimalle çözülemeyen bazı maçları sihirli ayağıyla kurtarırdı. Böyle bir oyuncu Fenerbahçe'ye çok gerekliydi. Şimdi takibe devam… Galatasaray'ın takılmasını beklemekten başka çare yok. Ah Talisca ah!