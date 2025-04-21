CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol Bitti...
Emre Bol

Emre Bol

21 Nisan 2025 | Pazartesi

Bitti...

Her şeyi geçtim; 2 aydır maç yapmayan Carlos'u bir anda ilk 11'de oynatmanın ne anlamı var? Yenilen ilk golde ofsaytı bozuyor, ikinci golde ise sadece topu izliyor! Tam 9 eksikle Kadıköy'e gelen Kayserispor karşısında şampiyonluğu hak eden bir Fenerbahçe var mıydı Allah aşkına? Kaleci Bilal'in olmayacak hatasıyla atılan gol olmasa bomboş bir ilk yarı izledik. Mourinho'nun sezon başı planıydı Maximin üzerinden atak yapmak... Son haftalarda yine eski taktiğine geri döndü. Gökhan'ın uzun süre başa baş mücadele etmesine rağmen topu her ayağına aldığında etkili oldu. İkinci yarı kulübenin gücünü kullandı Jose Mourinho...

Kayseri ekibi geriye yaslanınca topuyla tüfeğiyle saldırdı sarılacivertliler... Bu anlarda çokça pozisyona girilmesine karşın beklenen üstünlük golü penaltıdan geldi. Mourinho'nun galip gelmek için bütün riskleri alması Fenerbahçe'nin orta sahasını tamamen düşürdü. Buna ne hakkı var? Dengeli bir takımla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda galibiyeti alabilirdi. Elindeki kadroyu Mourinho kadar "kullanamayan" başka bir teknik direktör yoktur herhalde. Kayserispor'a helal olsun. 15-16 yaşında çocuklarla Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiler. Zaten bu takımın şampiyon olma ihtimali var mıydı?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Kayserispor, Fenerbahçe, Jose Mourinho, Gökhan, Mourinho

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Ah Talisca ah!! Fark 3,5! En kötü F.Bahçe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor