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Her şeyi geçtim; 2 aydır maç yapmayan Carlos'u bir anda ilk 11'de oynatmanın ne anlamı var? Yenilen ilk golde ofsaytı bozuyor, ikinci golde ise sadece topu izliyor! Tam 9 eksikle Kadıköy'e gelen Kayserispor karşısında şampiyonluğu hak eden bir Fenerbahçe var mıydı Allah aşkına? Kaleci Bilal'in olmayacak hatasıyla atılan gol olmasa bomboş bir ilk yarı izledik. Mourinho'nun sezon başı planıydı Maximin üzerinden atak yapmak... Son haftalarda yine eski taktiğine geri döndü. Gökhan'ın uzun süre başa baş mücadele etmesine rağmen topu her ayağına aldığında etkili oldu. İkinci yarı kulübenin gücünü kullandı Jose Mourinho...

Kayseri ekibi geriye yaslanınca topuyla tüfeğiyle saldırdı sarılacivertliler... Bu anlarda çokça pozisyona girilmesine karşın beklenen üstünlük golü penaltıdan geldi. Mourinho'nun galip gelmek için bütün riskleri alması Fenerbahçe'nin orta sahasını tamamen düşürdü. Buna ne hakkı var? Dengeli bir takımla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda galibiyeti alabilirdi. Elindeki kadroyu Mourinho kadar "kullanamayan" başka bir teknik direktör yoktur herhalde. Kayserispor'a helal olsun. 15-16 yaşında çocuklarla Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiler. Zaten bu takımın şampiyon olma ihtimali var mıydı?