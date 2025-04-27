Ağam eğlenir!

Vallahi billahi ağam bizimle eğleniiir! Türk oyuncuları neden oynatmıyor diye eleştirdiğimiz Mourinho, elindeki tüm yerlileri sahaya sürdü. Esas tuhaf olan geçen haftadan sadece 3 oyuncunun başlamasıydı. Ya arkadaş; sezon bitti hala ne sistem belli ne de kemik kadron! Bu kadar her haftayı silbaştan yaparsan, doğrusunu bulmak için bu kadar geç kalırsan zaten şampiyon olamazsın. İnanın bunların hepsini skordan bağımsız yazıyorum.

Artık önüne gelenin tren gibi geçtiği Çağlar'dan ne bekliyorsun?

Yeni sezonda birçok oyuncuya bay bay denilecek. Umarım doğru kararlar verilir.

İlk yarıyı her zamanki gibi çöpe atan Mourinho ikinci yarı riskleri almaya başladı. Lakin Fenerbahçe sanki hedefsiz kalmış bir takım görüntüsündeydi. İşte insanın asıl canını sıkan mevzu bu… Tamam psikolojik olarak şampiyonluğu kaybetmiş olabilirsin ama matematiksel olarak hala şansın devam ediyor. İkinci 45 dakikada Gaziantep takımında yorgunluk belirtileri iyice kendini gösterdi. Bu anlardan sonra yedek kulübesi ligin en iyisi olan sarı- lacivertliler biraz gaza basarak üstünlüğü ele geçirdi.

Mourinho'nun gelecek yıl kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama yanına mutlaka yerli bir yardımcı gerekiyor.

Dzeko'ya verilmeyen penaltıyla, En- Nesyri'ye çekilen dünyanın en garip ofsayt çizgisiyle bir maçı daha geride bıraktık. Bakalım bundan sonra neler olacak?