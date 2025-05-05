Yazıklar olsun!

Her hafta çıkan kadrolara çıldırmamak elde değil! Şampiyonluk yarışında geride kalmış Beşiktaş'ın Kadıköy'de bu kadar pozisyona girmesini bana kimse açıklayamaz. Sosyal medyaya bakıyorum; İrfancan'ı penaltı kurtardığı için yere göğe sığdıramıyor. Oysa hem penaltı pozisyonunda hem de Mert'in kafayla yaptığı hatalı pasında 1 numaralı sorumlu oydu. Zira penaltı öncesi topa çıktı, vuramadı. Kalecilikte kuraldır, ya çıkmayacaksın ya da çıkınca vuracaksın. Mert'in pozisyonunda ise senin o kadar önde ne işin var kardeşim? Kalede beklese hiçbir olmayacak pozisyon geldi gol oldu. Fenerbahçeli futbolcularda kesinlikle şampiyonluğa inanç kalmamış. İstek, hırs, mücadele yok. Beşiktaş ise kötü geçen sezonda bile daha istekli olan taraftı. Sadece Talisca'nın atacağı serbest vuruşlara ya da dışarıdan atacağı şutlara kalmış bir Fenerbahçe! Mourinho bunun için mi getirildi? Kaleci Mert'in mükemmel oynadığı karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncuların taktik disipline harika bir şekilde bağlı kalması karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Mourinho yine bir İstanbul derbisi kazanamayarak sezonu Fenerbahçe'nin hiç yaşamadığını yaşatarak tamamladı. Bu takımın içerisi karışık arkadaşlar! Sevgi, saygı, birliktelik diye bir şey kalmamış. Yeni sezonda oyuncuların büyük bir bölümüyle yollar ayrılmalı. Ruhsuzların burada işi yok! Hakem Yasin Kol Fenerbahçe'ye puan kazandırmak için çok uğraştı! Ceza sahası çevresinden Fenerbahçe lehine çaldığı fauller evlere şenlik! Rezil bir yönetim sergiledi. Bir Fenerbahçeli olarak bunu söylemek zorundayım. Çünkü 250 milyon Euro'luk takımın hakeme ihtiyacı olmaz!