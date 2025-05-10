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Anasayfa Yazarlar Emre Bol Hakem maçı mahvetti
Emre Bol

Emre Bol

10 Mayıs 2025 | Cumartesi

Hakem maçı mahvetti

İki tane çift sarıdan kırmızıyı vermeyen hakemcik sayesinde ilk yarıyı önde kapattı sarı- lacivertliler… Bazen hakemlerin bu işleri bilerek yaptığını düşünüyorum. Zira başka açıklaması yok. Diego Carlos'u nereden bulup getirdiniz arkadaş? Adam futbolcudan çok Amerikan güreşçisine benziyor! Vücudunu kullanarak oynadığı için her hareketi ya faul ya da sarı kart! Ayrıca çok ağır…
Baktı hakem vermiyor, Piatek'i adeta dövdüler Skriniar'la beraber! Ya Talisca'ya ne demeli? Sarı kartın varken topa elinle neden vuruyorsun? Fenerbahçe'de takım içerisinde neler olduğunu görmek için Talisca-Tadic kavgasına bakın. Tadic her pozisyonda önce Dzeko'ya pas vermek istiyor. Müsait pozisyonda başka arkadaşı olmasına rağmen… Hakem Burak Pakkan, Fenerbahçe'nin hem iki penaltısını hem de iki kırmızısını vermeyerek maçı mahvetti.
Böylesine kolayca karar verilebilecek durumlarda bile yanlış karar veren kişi asla hakem olamaz. MHK'nın bünyesinde asla yer almaması gerekir. Şampiyonluğun artık mucizelere kaldığı düşünüldüğünde yine de kazanmayı başarmak önemliydi. Çünkü böyle ortamlarda konsantre olmak hakikaten çok zordur. Eğer gelecek sezon şampiyon olmak istiyorsa kesinlikle oyuncu kalitesinin yukarıya çıkarılması şart. Çok fazla yaşlı oyuncu var. Bu yüzden Fenerbahçe hızlı oynayamıyor.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Dzeko, Tadic

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